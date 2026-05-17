MotoGP | GP Barcellona Gara, le dichiarazioni dei Top 3

Il motorsport è meraviglioso ma purtroppo è al tempo stesso brutto quando succedono incidenti come quelli che abbiamo visto oggi. Spesso si sottovaluta il rischio a cui sono sottoposti i piloti e per questo meritano sempre e comunque rispetto. La vittoria, è andata a Fabio Di Giannantonio che nel primo incidente, ha riportato “solo” una contusione alla mano e tanta paura perché ha rischiato di essere colpito dalla gomma della moto di Alex Marquez, gomma che fortunatamente ha colpito solo la moto di Diggia, senza provocare gravi conseguenze. A completare il podio, la Honda di Joan Mir (sub iudice per pressione gomme) e la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer.

Fabio Di Giannantonio: “Sapere che tutti più o meno stiamo bene è una grande giornata per il motorsport”

“Giornata tosta, contento della vittoria, abbiamo fatto una performance pazzesca. Oggi siamo stati fortunati, sapere che più o meno stiamo bene, è un grande giorno per il motorsport. Mi sentivo abbastanza bene, il team mi ha aiutato per ripartire, ho cercato di fare il click, non è mai facile perchè non sai come stanno gli altri, alla fine tra di noi c’è un grandissimo rispetto. Se parliamo della gara in sè, sono molto contento, i ragazzi del team mi hanno dato una moto incredibile, mi sentivo veramente bene. Sapevamo che oggi avevo una grande opportunità. Mi ricordo che ho visto Alex nell’erba, un’esplosione, mi sono nascosto sotto la moto anche se non è che ti protegga tanto, ho chiuso gli occhi. Quando ho sentito il colpo, ho cercato di restare sulla moto ma non ce l’ho fatta. Oggi è andata proprio bene”

Joan Mir: “Quando vedi che ci mettono tanto a soccorrere i piloti, è preoccupante per noi”

“Oggi difficile, quando vedi che ci mettono tanto tempo a soccorere i piloti, ci preoccupa. La cosa importnate è che Alex e Johann stiano bene. io sono contento per la gara, gestione della gomma ottima, mi sentivo meglio con la soft perché con la media non posso spingere. Un podio qui è una cosa importantissima, è tanto che non finiamo la gara, oggi volevo assicurarmi il podio. Con questo motore non abbiamo la moto più veloce in griglia, ci manca il grip, accelerazione in curva e per questo devo prendere il rischio in entrata di curva perché so che in uscita siamo più lenti. Quando lasci i freni, con la soft ho un grip migliore ma con la media spinno troppo veloce”

Fermin Aldeguer: “Giornata difficile, dura stare al box quando il tuo compagno di squadra va all’ospedale”

“Giornata molto difficile, era dura essere al box quando sai che il tuo compagno va all’ospedale. Siamo rimasti concentrati, spero che tutti stanno bene, dobbiamo essere contenti anche con la nostra gara. Penso che questa moto non è vicino a quella dell’anno scorso. Poi aver saltato i test ci ha fatto essere in ritardo ma stiamo prendendo la strada giusta. Partire quindicesimo non è mai facile. Adesso con la gamba sono al 70%, mi serve ancora un mese perché l’osso si saldi perfettamente. Stiamo dando il massimo c’è bisogno di tempo”