MotoGP | Gp Qatar, Marini: “Correre di notte è sempre speciale”

MotoGP GP Qatar Lusail Mooney VR46 – Luca Marini dopo il difficile weekend in Malesia punta al riscatto, prossima tappa il Gran Premio del Qatar.

171 punti, P8 assoluta e soli 29 punti di distacco dalla Top5 dopo la gara di Sepang, Luca può concretamente ridurre il gap nella generale e scalare la classifica su un tracciato che ben si adatta al suo stile di guida e alle caratteristiche della sua moto.

Dichiarazioni Luca Marini GP Qatar Lusail MotoGP 2023

“Il tracciato di Doha mi piace molto, non solo la pista che è veloce, ma allo stesso tempo davvero tecnica, ma anche tutta l’atmosfera che si respira qui. Correre di notte è sempre speciale e per la prima volta questo tracciato non sarà teatro della prima gara della stagione, ma potrà addirittura essere decisivo per il titolo. A Sepang avevo ottime sensazioni, ma nelle due gare ho raccolto meno del previsto. Questo weekend ci giochiamo punti importanti per le posizioni finali nella generale. ”

5/5 - (15 votes)