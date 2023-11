MotoGP | Gp Qatar, Bezzecchi: “Chiudere terzo in campionato sarebbe un grande risultato”

MotoGP GP Qatar Lusail Mooney VR46 – Marco Bezzecchi dopo il sesto posto in Malesia è in cerca di riscatto, prossima tappa Lusail, per il Gran Premio del Qatar.

Attualmente a quota 323 punti e reduce dal sesto posto in Malesia, Marco è a soli 5 punti dall’assicurarsi il podio nel Mondiale, risultato storico per il Team di Tavullia al secondo anno nella Top class. Tra gli estimatori della pista alle porte di Doha, è pronto ad essere tra i protagonisti.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi GP Qatar Lusail MotoGP 2023

“Torno in pista in Qatar dopo due buoni piazzamenti in Malesia anche se non sono mai riuscito ad essere completamente a mio agio alla guida e di questo un po’ mi dispiace perché la pista di Sepang è una tra le mie favorite. Anche questa di Losail mi piace molto, l’atmosfera e il fatto di correre di notte, e poi arriviamo qui con la certezza della P3 in Campionato davvero vicina. Sarebbe un grande risultato per me e tutta la squadra, i ragazzi hanno fatto una grandissima stagione e se lo meritano.”

