MotoGP | Gp Qatar, Morbidelli: “Sono curioso di vedere cosa possiamo fare”

MotoGP GP Qatar 2023 Monster Energy Yamaha – Dopo alcune dure battaglie e dopo aver guadagnato otto posizioni nel GP della Malesia, Morbidelli è ancora più ansioso di vedere cosa potrà ottenere a Lusail quest’anno.

Questa pista, come Sepang, ha molti punti in cui sorpassare e l’italiano sa come sfruttarli, come dimostra la sua vittoria nella classe Moto2 in Qatar nel 2017. Attualmente occupa il 13° posto in classifica.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Qatar MotoGP 2023

“La gara del GP della Malesia è stata bella perché ho potuto lottare con molti piloti. Le prestazioni della moto erano davvero buone, quindi se fossimo stati più avanti in griglia, chissà cosa avremmo potuto fare? Spero di scoprirlo questo fine settimana. Il Qatar, come Sepang, ha lunghi rettilinei e in Malesia avevamo una buona velocità, quindi sono curioso di vedere cosa possiamo fare questo fine settimana.”