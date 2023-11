MotoGP | GP Qatar, il punto del giovedì da Losail [VIDEO]

MotoGP GP Qatar – Intervenuto a Sky Sport 24, Antonio Boselli ha analizzato i punti principali del giovedì a Losail, teatro del prossimo Gran Premio del Qatar di MotoGP. Focus ovviamente sulla sfida tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, separati in classifica da soli 14 punti a due round dal termine del campionato, ma grande attenzione anche sul fronte mercato, visto che Luca Marini sarebbe in procinto di firmare un accordo biennale con HRC per la sostituzione di Luca Marini.

Una manovra che di fatto potrebbe liberare la strada all’approdo di Fabio Di Giannantonio in VR46, Fermin Aldeguer permettendo. Tanta carne al fuoco che la squadra di Sky Sport MotoGP HD cercherà di analizzare e raccontare nel corso di questo importante fine settimana in medio-oriente.

Appuntamento a domani, ore 13.45, per la prima sessione di libere a Losail, la quale servirà a piloti e squadre per familiarizzare con il nuovo asfalto qatariota. Nel tardo pomeriggio, invece, le “Prove” che decreteranno i piloti che avranno la possibilità di cominciare la qualifica di sabato pomeriggio direttamente dal Q2.





5/5 - (1 vote)