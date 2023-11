MotoGP | Bagnaia, match point in Qatar con l’incognita Bastianini [VIDEO]

MotoGP GP Qatar – Lusail ricca di sfaccettature per Pecco Bagnaia, attuale leader del mondiale con 14 punti di vantaggio sul primo degli inseguitori, ovvero Jorge Martin. Sul rinnovato tracciato qatariota, quest’anno a fine campionato per i lavori di ammodernamento portati avanti nel corso dell’estate, l’italiano della Ducati avrà tra le mani il primo, ma complicato, match point mondiale.

Complicato perchè oltre alle performance di Martin, pronto a dare il tutto per tutto pur di portare il campionato a Valencia – tra sette giorni – il torinese dovrò gestire il ritorno al vertice di Enea Bastianini, vincitore in Malesia e finalmente competitivo dopo una stagione non semplice. Una figura pronta a giocarsi le proprie carte che, con le dovute precauzioni (Enea, già a Sepang, ha chiarito che non creerà alcun problema al compagno di squadra in caso di battaglia), vorrà certamente emergere anche per rispondere nuovamente alle tante voci di mercato circolate nelle ultime settimane.

Appuntamento a domani, ore 13.45, per la prima sessione di libere a Losail, la quale servirà a piloti e squadre per familiarizzare con il nuovo asfalto qatariota. Nel tardo pomeriggio, invece, le “Prove” che decreteranno i piloti che avranno la possibilità di cominciare la qualifica di sabato pomeriggio direttamente dal Q2.





