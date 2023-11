MotoGP | Di Giannantonio apre alla possibilità VR46 per il 2024 [VIDEO]

MotoGP GP Qatar Di Giannantonio – Archiviata l’opzione HRC, squadra che sta per chiudere un accordo con Luca Marini, per Fabio Di Giannantonio si è aperta improvvisamente la strada che porta alla VR46 per il futuro.

Una soluzione assolutamente gradita, almeno secondo quanto dichiarato dallo stesso ad Antonio Boselli (Diggia avrebbe la possibilità di continuare il proprio percorso di crescita a bordo di una Ducati), ma allo stesso tempo non semplice da seguire, visto che la compagine italiana starebbe valutando – oltre a Di Giannantonio – altre soluzioni per il proprio futuro, tra cui il giovane spagnolo Fermin Aldeguer, attualmente impegnato in Moto2 con SpeedUp.

Vedremo nelle prossime settimane come si evolveranno queste indiscrezioni di mercato.





