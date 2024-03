MotoGP | GP Qatar Gara Rins: “Abbiamo sofferto molto”

GP Qatar MotoGP 2024 Yamaha – Alex Rins ha chiuso il Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, in 16esima posizione.

Nonostante un inizio difficile, Rins ha lottato per risalire la griglia, guadagnando terreno e raggiungendo la top 11, inseguito da Joan Mir e Fabio Quartararo. Tuttavia, a sei giri dalla fine, il lato destro della gomma anteriore ha perso prestazione, mettendo a dura prova le performance del pilota spagnolo. Nonostante le difficoltà, Rins ha sottolineato aspetti positivi emersi dalla gara, aprendo prospettive ottimistiche per il futuro.

Dichiarazioni Alex Rins GP Qatar MotoGP 2024

“Onestamente abbiamo sofferto molto durante questa Gara. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio e io arrivavo da molto indietro nell’ordine verso i primi. Stavamo guadagnando terreno e giro dopo giro mi sentivo sempre meglio. Sono entrato nella top 11 dietro Joan Mir e Fabio [Quartararo], ma a sei giri dalla fine il lato destro della gomma anteriore è crollato drasticamente e ho iniziato a perdere molti, molti secondi. Nelle curve a destra non sono riuscito a piegare correttamente. Abbiamo tratto alcuni aspetti positivi da questa gara per il futuro e non vedo l’ora che arrivi il prossimo GP.”

