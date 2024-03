MotoGP | Bagnaia e la notte “magica” del GP Qatar [VIDEO]

MotoGP GP Qatar – Notte “magica” per Pecco Bagnaia a Lusail, teatro dell’ultimo Gran Premio del Qatar di MotoGP. Dopo un week-end non semplice, complicatosi tra le prove del venerdì e i problemi tecnici del sabato, il Campione del Mondo in carica è riuscito a regalare una grande risposta nella gara vera e propria della domenica, dominando dal primo all’ultimo giro il round inaugurale di questa stagione 2024. Scattato dalla quinta piazza, Pecco si è guadagnato la testa della corsa già dopo poche tornate e non l’ha mollata fino a sotto la bandiera a scacchi. Una prova di forza importante, utile per lanciare un messaggio a tutti i diretti concorrenti: lui c’è per la lotta al titolo e darà il massimo per confermare gli allori conquistati nel 2022 e nel 2023.

Il torinese si è lasciato alle spalle la KTM di Brad Binder e la Pramac di Jorge Martin, vincitore della Sprint di sabato ma apparso più in difficoltà sul passo rispetto al rivale. Quarto Marc Marquez, alla prima con Ducati Gresini, seguito a ruota da Enea Bastianini, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. A completare la graduatoria della top dieci Aleix Espargarò, Pedro Acosta – al debutto ufficiale in top class – e Maverick Vinales. Indietro Marco Bezzecchi e Luca Marini, mai realmente in lotta per le posizioni di vertice dello schieramento. Un debutto stagionale non semplice che i nostro portacolori proveranno a lasciarsi alle spalle già nelle prossime settimane. Prossimo appuntamento tra 15 giorni a Portimao per il Gran Premio del Portogallo.