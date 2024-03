MotoGP | GP Qatar Gara, Quartararo: “È stato davvero difficile”

GP Qatar MotoGP 2024 Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso il Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, in 11esima posizione.

Il pilota della Yamaha ha condiviso le sue impressioni dopo una gara impegnativa al circuito del Qatar, rivelando una performance in linea con le sfide emerse durante i test pre-stagionali. Nonostante le aspettative di miglioramenti durante la gara, Quartararo ha constatato che il livello di prestazione si è mantenuto in linea con le precedenti valutazioni, evidenziando la necessità di lavoro aggiuntivo.

Dichiarazioni di Fabio Quartararo Gara GP Qatar MotoGP 2024

“È stato davvero difficile. Durante i test abbiamo già visto che siamo ancora lontani dai primi, ma per la gara forse mi aspettavo qualcosa di diverso. Ma alla fine il livello di prestazione è stato simile a quello del test, quindi abbiamo ancora del lavoro da fare. Si spera che non ci vorrà molto per correggere questo problema.”

