MotoGP | GP Qatar Gara, Bastianini: “Sono soddisfatto a metà”

GP Qatar MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini ha chiuso il Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, in quinta posizione.

Dopo essere transitato quarto alla prima curva, Bastianini ha perso qualche posizione nei giri iniziali, per poi recuperare nel prosieguo della corsa fino al sorpasso su Alex Márquez a due giri dal termine, che gli è valso la quinta posizione al traguardo.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Qatar MotoGP 2024

“Sono soddisfatto a metà. È stata una gara difficile: non riuscivo a fermare la moto come volevo e questo non mi permetteva di spingere. Poi ho cercato di preservare le gomme per il finale, ma a posteriori non è stata la scelta corretta, perché il calo è stato inferiore a quello di ieri. Mi spiace perché sicuramente avrei potuto fare qualcosina in più, però mi devo accontentare di questa posizione. Le nostre aspettative erano più alte, ma cercheremo di fare meglio nella prossima gara; sicuramente per Portimão avremo un’idea più chiara su come fare un ulteriore step.”

