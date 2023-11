MotoGP | Gp Qatar Gara, Quartararo: “È stata bella rimonta”

MotoGP GP Qatar 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso il Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, in settima posizione.

Nonostante una partenza migliore rispetto al giorno precedente, Quartararo esprime l’aspettativa di un risultato ancora più positivo. La gara, più veloce rispetto alla giornata precedente, ha visto il pilota francese affrontare una rimonta rapida e impegnativa per raggiungere il gruppo di testa. Quartararo descrive l’ultimo giro con Alex Marquez come particolarmente difficile, evidenziando la sua frustrazione nel non essere riuscito a superare il rivale. Tuttavia, il pilota rimane soddisfatto del risultato complessivo e del ritmo dimostrato nel corso del weekend. La sua analisi riflette una mentalità positiva e la consapevolezza di aver dato il massimo durante l’evento al Qatar.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gara GP Qatar MotoGP 2023

“È stata una bella gara e una bella rimonta. Ho avuto un’ottima partenza, non come ieri. Ma mi aspettavo un risultato migliore. La gara è stata più veloce rispetto a ieri, quando avevamo più possibilità di segnare i tempi sul giro. Ma questo era il nostro ritmo, era il meglio che potevamo fare. Il nostro ritmo era buono. Ho raggiunto il gruppo davanti a me molto velocemente. L’ultimo giro con Alex Marquez è stato davvero difficile. Ero più veloce, ma non sono riuscito a superarlo. Ma penso che possiamo essere contenti della nostra gara e di quello che abbiamo fatto oggi e questo fine settimana.”