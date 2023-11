MotoGP | Gp Qatar Gara, Morbidelli: “È stata una gara strana”

MotoGP GP Qatar 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso il Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, in 16esima posizione.

Le sue aspettative differivano dalla performance reale, sottolineando un feeling anomalo con le gomme. Nel Warm Up, Morbidelli è stato più veloce con gomme usate in condizioni calde rispetto alla gara serale con gomme nuove. Una situazione che il pilota italiano definisce tipica di questa pista.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Gara GP Qatar MotoGP 2023

“È stata una gara strana. Mi aspettavo un tipo di performance totalmente diverso. Il feeling con la gomma non era normale. Sono stato più veloce nel Warm Up con le gomme usate di venerdì e in condizioni calde, poi stasera sono stato con le gomme nuove e in modalità gara. È così su questa pista.”