MotoGP | GP Qatar Gara, Mir: “Abbiamo fatto una grande gara”

MotoGP GP Qatar Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso il Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, in 13esima posizione.

Partito con determinazione dalle retrovie, Mir ha rapidamente guadagnato terreno, affrontando la sfida di rimanere in scia a Fabio Quartararo per gran parte della gara. Nel corso degli ultimi cinque giri, il pilota spagnolo ha dimostrato di avere una marcia in più, superando Quartararo e guadagnando un distacco di un secondo. Tuttavia, gli ultimi due giri hanno portato delle sfide inaspettate, costringendo Mir a scendere di posizione. Nonostante questo, Mir ha espresso soddisfazione per la prestazione complessiva e ha sottolineato il continuo apprendimento derivante da ogni esperienza in pista.

Dichiarazioni Joan Mir GP Qatar Honda Repsol MotoGP 2024

“Abbiamo fatto una grande gara, onestamente. Sono partito bene e ho recuperato subito molte posizioni. Era da molto tempo che non riuscivo a divertirmi in questo modo, quindi è davvero positivo. Partire nelle retrovie non è facile, ma abbiamo guadagnato terreno per stare con Fabio per gran parte della gara. Negli ultimi cinque giri mi sentivo come se avessi qualcosa in più rispetto a Quartararo, quindi l’ho superato e ho preso un distacco di un secondo. Poi negli ultimi due giri siamo scesi molto e abbiamo perso alcune posizioni, il che non è l’ideale. Ma siamo comunque soddisfatti di tutto ciò che abbiamo fatto e impariamo sempre”.

