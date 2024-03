MotoGP | GP Qatar Gara, Marini: “Sono riuscito a capire molte cose durante la gara”

MotoGP GP Qatar Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso il Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, in 20esima posizione.

Marini ha sottolineato l’incoraggiante performance degli altri piloti Honda, in particolare Joan Mir, che si è battuto per posizioni di rilievo. Nonostante un piccolo problema che ha limitato il rendimento della sua moto durante la gara, Marini ha visto la situazione come un’opportunità di apprendimento preziosa. La decisione strategica di lasciare passare Jack Miller per studiare la sua strategia è stata un momento chiave, secondo il pilota italiano. Marini è convinto che questo approccio analitico contribuirà a migliorare le prestazioni della squadra, sottolineando la necessità di tempo per esplorare nuove soluzioni e acquisire maggiore confidenza.

Dichiarazioni Luca Marini Gara GP Qatar Honda Repsol MotoGP 2024

“È incoraggiante vedere gli altri piloti Honda, e soprattutto Mir, lottare per buone posizioni. Per noi è stata la continuazione del fine settimana di oggi e abbiamo avuto un piccolo problema che ci ha limitato in gara. Sono riuscito a capire molte cose durante la gara, il che è molto importante, soprattutto quando ho capito che Miller era dietro: l’ho lasciato passare per studiare un po’ cosa stava facendo. Penso che questo ci aiuterà a capire sempre di più, a cogliere alcuni aspetti positivi. Abbiamo bisogno di tempo per continuare a provare cose e sentirci più a nostro agio”.

4.7/5 - (42 votes)