MotoGP | GP Qatar Gara, Di Giannantonio: “Un buon inizio di stagione”

MotoGP GP Qatar Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio ha chiuso il Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, in settima posizione.

Scattato dalla settima casella della griglia e motivato a lasciarsi alle spalle la brutta caduta di ieri nella Sprint, Fabio prende subito il ritmo del gruppo in lotta per la Top5. Protagonista di un buon finale di gara, regala al Team di Tavullia i primi punti (9 ndr) iridati.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gara GP Qatar MotoGP 2024

“Sono contento, tolta la caduta di ieri, un buon inizio di stagione. Oggi non siamo stati perfetti, ho avuto qualche problemino da gestire e ho perso il contatto con i primissimi nella seconda metà di gara. Sono comunque riuscito ad essere costante ma dobbiamo analizzare i dati e capire cosa ci è mancato. Il settimo posto, in una gara dove comunque abbiamo fatto un po’ di fatica, non è male. Non vedo l’ora di tornare in pista a Portimao, un tracciato davvero stupendo.2

