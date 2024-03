MotoGP | GP Qatar Gara Alex Marquez: “Abbiamo fatto un fine settimana importante”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso il Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, in sesta posizione.

Dopo un fine settimana impegnativo al circuito del Qatar, il pilota della Gresini, ha condiviso le sue riflessioni, mettendo in luce gli aspetti positivi della sua performance in gara. Nonostante le sfide incontrate durante le qualifiche, Alex ha evidenziato la sua capacità di rimanere competitivo, giocandosela con i migliori durante la corsa. Le difficoltà nell’attaccare, particolarmente a causa delle alte temperature sull’anteriore, non hanno impedito al pilota spagnolo di ottenere un risultato soddisfacente su questa pista impegnativa.

Dichiarazioni Alex Marquez Gara GP Qatar MotoGP 2024

“Qualifiche a parte, abbiamo fatto un fine settimana importante. In gara sono riuscito a stare con i primi e a giocarmela. Era difficile attaccare soprattutto per le alte temperature sull’anteriore. Su questa pista è sicuramente un buon risultato, portiamo in Europa qualche buon punto e tante convinzioni in vista del prossimo round”.

4.5/5 - (2 votes)