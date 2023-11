MotoGP | Gp Qatar Gara, Aleix Espargarò: “Morbidelli? È un anno e mezzo che passeggia per la pista”

MotoGP Qatar Aprilia – Aleix Espargarò ha percorso solo pochi giri del Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023.

Il pilota spagnolo nel corso della Sprint Race del sabato è stato travolto da Oliveira e nell’incidente ha riportato una micro frattura alla testa dell’omero. Nonostante questo il #41 ha cercato di scendere in pista ma dopo pochi giri è rientrato al box per il troppo dolore. Queste le parole dello spagnolo ai microfoni di sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gara GP Qatar MotoGP 2023

“Ci ho provato, ma avevo tanto dolore. Dopo la caduta di eri ho tanto dolore e poca forza. Mi dispiace molto l’immagine che ho dato ieri. Ho perso la ragione. Accetto la mia colpa e la penalità. Ma non è giusto guardare solo gli ultimi secondi. Morbidelli mi ha ostacolato più volte e non mi faceva entrare in pista. Lui è un anno e mezzo che passeggia per la pista. Lo fa con Fabio e Marc a cui ha fatto anche il gesto del cane. Ha messo in mezzo anche i miei figli e non è corretto. Ha mancato di rispetto. Io ammetto l’errore e chiedo scusa. E’ 100% colpa mia, ma non stiamo giocando a casa. C’è tantissima tensione, ed è facilissimo sbagliare, ma il mio eccesso è imperdonabile. Ho iniziato bene il weekend ma dopo il sabato difficile avevamo il passo. Poi mi ha centrato Oliveira e non ho potuto fare molto. Con questa lesione sarà un problema anche andare a Valencia. Sono molto contento per Di Giannantonio. Vincere sapendo di non avere una moto l’anno prossimo è dura, è un po’ come la mia storia. E’ stato molto bravo.”

