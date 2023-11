MotoGP | Gp Qatar: Di Giannantonio vince la prima gara in Top Class, Bagnaia allunga in Campionato

MotoGP Gp Qatar Gara – A volte lo sport regala emozioni difficili da vivere e raccontare, momenti negativi che però possono essere ripagati in un solo colpo da una performance che ti proietta tra i più grandi, tra coloro che possono dire di aver vinto almeno una gara in MotoGP, battendo per di più il Campione in carica.

E’ quello che è accaduto oggi a Fabio Di Giannantonio, rider romano del Gresini Racing, che al Lusail International Circuit ha ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP in un momento delicatissimo per la sua carriera, visto che ad oggi è a piedi in ottica 2024.

La gara è vissuta sul mancato duello tra i due contendenti al titolo, Pecco Bagnaia e Jorge Martin, con quest’ultimo che dopo aver vinto ieri la Sprint Race, ha avuta una pessima partenza con la moto “imbizzarrita” e che poi non è mai riuscito ad “accendersi”.

Appena tagliato il traguardo dopo aver subito svariati sorpassi (è addirittura arrivato decimo e staccatissimo, ndr) ha subito guardato la gomma posteriore, che sembra aver avuto gli stessi problemi di quella di Bagnaia ieri.

Pronti via Bagnaia ha preso il comando, seguito dal pole-man Luca Marini, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez. Nel frattempo Martin provava a recuperare, senza mai riuscirci. Il pilota del Pramac Racing non è mai riuscito a difendersi, soffrendo tantissimo.

Davanti “Diggia” sorpasso dopo sorpasso riusciva ad agguantare la seconda posizione e poi a 4 giri dalla fine sferrava l’attacco decisivo che lo ha portato a vincere la prima gara nella classe regina. Bagnaia ha corso un rischio quando ha provato a ripassare Di Giannantonio, andando largo alla prima curva, mantenendo comunque la seconda posizione.

Podio tutto italiano quindi con Di Giannantonio, Bagnaia e Marini, cosa che non accadeva da Silverstone 2015, allora a vincere fu Valentino Rossi davanti a Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso.

Tornando alla classifica buonissima la gara di Maverick Vinales, quarto con l’Aprilia e davanti alla KTM di Brad Binder, alla Ducati di Alex Marquez, alla Yamaha di Fabio Quartararo e alla Ducati di Enea Bastianini, autore di una grande rimonta. Chiudono la Top Ten Jack Miller con la KTM e il sopra-citato Jorge Martin.

A punti anche Marc Marquez con la Honda Repsol, Johann Zarco con la Ducati Pramac, Marco Bezzecchi con la Ducati Mooney VR46 Racing Team, Joan Mir con la Honda Repsol e Augusto Fernandez con la KTM del Team GASGAS. Franco Morbidelli con la Yamaha ha chiuso 16esimo.

In Campionato Bagnaia si porta a +21 su Martin, l’ago della bilancia pende ora da parte del Campione in carica che a Valencia cercherà di difendere il titolo.

