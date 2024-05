MotoGP | GP Le Mans Gara, Quartararo: “E’ la prima volta che sono così felice dopo una gara in cui sono caduto”

GP Francia Le Mans MotoGP 2024 Yamaha – Fabio Quartararo non ha chiuso il Gran Premio di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2024.

Il francese della Yamaha che partiva dall’ottava casella è stato autore di una gara molto interessante, sino all’errore. Il francese stava infatti lottando per le posizioni importanti, ai piedi della top 5. Una delle migliori gare della stagione, nonostante l’esito finale.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gara GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Penso che questa sia la prima volta che sono così felice dopo una gara in cui sono caduto. È perché questa era la prima volta quest’anno che eravamo davvero tra i primi 6 e che stavamo lottando. Stavo combattendo bene. Stavo battagliando con Aleix. Ho visto dei grandi piloti davanti a me e penso di essere stato un po’ troppo motivato per il ritmo che avevamo e, sfortunatamente, sono caduto. Sono abbastanza contento di come è andata la gara, a parte l’errore che abbiamo commesso alla fine. Ma penso ancora che possiamo essere contenti della nostra gara. Vedendo i tifosi che mi sostengono sempre, abbiamo dovuto dare tutto quello che avevamo. Questa mattina abbiamo apportato grandi modifiche alla moto che si sono rivelate piuttosto positive. Abbiamo deciso di optare per questa bici e penso che sarà la nostra nuova base per il futuro. Stasera andrò al Mugello per il test privato, dopodiché avremo i GP di Barcellona e del Mugello, quindi saranno tre settimane impegnative. Con le informazioni di questo GP, soprattutto di questa mattina, penso che possiamo impostare una nuova direzione.

