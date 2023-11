MotoGP | Gp Qatar Day 1, Martin: “E’ stata una giornata di m***”[VIDEO]

MotoGP GP Qatar Martin – Al termine di una giornata estremamente complessa, Jorge Martin non ha nascosto la propria frustrazione per il ritmo mostrato con la propria Desmosedici a Lusail, teatro del prossimo Gran Premio del Qatar di MotoGP.

Lo spagnolo, settimo al termine delle pre-qualifiche, non è quasi mai riuscito a trovare il giusto feeling in sella alla moto, aspetto che l’ha portato a faticare non solo nel confronto con Pecco Bagnaia, suo rivale per il titolo, ma anche con gli altri “competitor” per le zone di vertice della classifica.

Una situazione che dovrà spingere lui e il team Pramac a lavorare in vista delle sessioni di domani, le quali si riveleranno fondamentali per tenere vivo il sogno “mondiale”. Appuntamento a domani per le terze libere, le quali anticiperanno non solo le qualifiche, ma anche la gara Sprint da 100 km che assegnerà i primi punti del fine settimana.