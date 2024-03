MotoGP | GP Qatar Day 1, Rins: “Giornata accettabile”

GP Qatar MotoGP 2024 Yamaha – Alex Rins ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, con il 15esimo tempo.

Lo spagnolo della Yamaha ha faticato nel corso del primo turno ma è fiducioso. Nel pomeriggio ha preferito non correre rischi ed ha percorso solo pochi giri.

Dichiarazioni Alex Rins GP Qatar MotoGP 2024

“Oggi è stata una giornata accettabile. Abbiamo faticato nelle FP1, nel pomeriggio, cercando di trovare un buon livello di grip. La pista non era sporca, ma mancava ancora grip e in quelle condizioni facciamo un po’ fatica. Ma oggi abbiamo lavorato molto duramente. Vedremo domani se riusciremo ad avvicinarci ed entrare in Q2. La sessione bagnata delle FP2 è stata come un test per me. Il rischio era alto: guidare sul bagnato con la gamba così. Quindi ho semplicemente detto: “Vai in pista e fai qualche giro”, e basta.”

