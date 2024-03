MotoGP | Gp Qatar Day 1, Aleix Espargarò: “Contento di come abbiamo iniziato”

MotoGP Gp Qatar Aprilia Racing – Aleix Espargarò ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, con il secondo tempo.

La sessione di libere del pomeriggio ha confermato le buone sensazioni dei test invernali. Aleix Espargaró, in gran forma, ha chiuso la FP1 con il secondo miglior tempo.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Day 1 Gp Qatar MotoGP 2024

“Sono contento di come abbiamo iniziato questa stagione. Il feeling nelle prime libere è stato lo stesso dei test, quindi molto buono, nonostante la situazione del grip leggermente differente. Stiamo già girando forte con gomme da gara, la RS-GP si è comportata bene e mi sono divertito a guidarla. Nella seconda sessione ho fatto giusto qualche giro per capire le reazioni della pista sul bagnato sotto le luci artificiali, e devo dire che la situazione è stata migliore di quanto immaginassi. Direi che, in caso di pioggia, si può tranquillamente correre, anche se spero non piova più qui nel deserto!”.

