MotoGP | GP Qatar Day 1, Bagnaia: “Come prima giornata non è stata quella che mi sarei aspettato”

GP Qatar MotoGP 2024 Ducati – Francesco Bagnaia ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, con il decimo tempo.

L’unico turno disputato sull’asciutto è stato quello di Free Practice 1, con Bagnaia che ha chiuso in decima posizione (1:53.22). Nella FP2, disputata in serata sul bagnato e che ha visto Marc Márquez (Gresini Racing MotoGP) chiudere al comando, Pecco ha concluso in dodicesima posizione.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia GP Qatar MotoGP 2024

“Sicuramente come prima giornata non è stata quella che mi sarei aspettato. Mi mancava un po’ di feeling, ma in ogni caso si tratta solo della prima giornata; abbiamo inoltre avuto la nostra prima sessione sul bagnato con la nuova moto, ed ovviamente c’è del lavoro da fare per questo tipo di condizioni di pista. Sappiamo qual è il nostro potenziale e quanto in là possiamo andare, e siamo consapevoli di essere veloci su questa pista – quindi nessuna pressione. Il programma di domani sarà abbastanza intenso, con la Practice come prima sessione, ma se le cose andranno come ci aspettiamo, saremo veloci e competitivi”.

4.6/5 - (41 votes)