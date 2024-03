MotoGP | GP Qatar Day 1, Mir: “Inizio inaspettato”

MotoGP GP Qatar Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio del Qatar prima tappa del Motomondiale 2024, con il 16esimo tempo.

Lo spagnolo ha chiuso il primo turno con un ritardo id circa 8 decimi dalla vetta, mentre nel pomeriggio, con la pista bagnata, a causa della pioggia inaspettata, ha chiuso con l’11esimo tempo.

Dichiarazioni Joan Mir GP Qatar Honda Repsol MotoGP 2024

“È stato un inizio di stagione piuttosto inaspettato; in MotoGP può davvero succedere di tutto! Oggi è andata così, con la seconda sessione bagnata c’era poco che potessimo fare. Sotto la pioggia qui, gli spruzzi con la polvere e la sabbia rendono molto difficile la vista, ma è stato interessante guidare qui sul bagnato per la prima volta. Vediamo cosa farà il tempo nei prossimi giorni. Dobbiamo sfruttare al meglio quella che sarà una giornata impegnativa domani, facendo il time attack e poi direttamente in qualifica. Dai test abbiamo un’idea di cosa aspettarci, quindi facciamo del nostro meglio”.

