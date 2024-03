MotoGP | GP Qatar Day 1, Marini: “Il gap è sembrato inferiore rispetto ai test”

MotoGP GP Qatar Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, con il 17esimo tempo.

Luca Marini è rimasto piacevolmente sorpreso dal suo inizio di weekend. Concludendo a soli 0,173 secondi dal suo compagno di squadra, il numero 10 continua a trovare aree su cui lavorare e migliorare mentre si adatta alla sua nuova moto.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Qatar Honda Repsol MotoGP 2024

“Oggi sembra una giornata positiva, il gap è sembrato inferiore rispetto ai test e anche se la posizione non è migliorata va bene perché ci stiamo concentrando sul miglioramento della moto. Domani mattina vedremo il potenziale della morbida posteriore perché non abbiamo lavorato molto su di essa ed è qualcosa su cui penso che dobbiamo migliorare. Domani sarà una giornata molto intensa perché tutti i piloti sono così vicini che tutti sono a portata di un secondo. Abbiamo trovato qualcosa oggi e penso che ce ne sia ancora di più in arrivo, è una buona giornata quando colmi il divario durante le prove”.

