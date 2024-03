MotoGP | GP Qatar Day 1, Alex Marquez: “Non è andata esattamente come avremmo voluto”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la prima giornata di prove sul circuito del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, con l’undicesimo tempo.

Il pilota spagnolo ha avuto alcuni problemi sull’asciutto mentre sul bagnato la situazione è leggermente migliorata.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 GP Qatar MotoGP 2024

“Prima giornata abbastanza positivo. Questa mattina abbiamo lavorato su diversi setting per risolvere qualche problema del test. Non è andata esattamente come avremmo voluto e nel pomeriggio la pioggia ha “rovinato” i nostri piani. Provare sulla pioggia era comunque importante e ci siamo adattati bene anche in queste condizioni. Domani sarà un sabato di stress, quindi tocca riposare bene stanotte”.

