MotoGP | GP Qatar Day 1, Di Giannantonio: “Punto alle prime due file”

MotoGP GP Qatar Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio ha chiuso un’insolita giornata di prove in Qatar in ottava posizione.

Giornata insolita perchè la pioggia ha cambiato il programma del venerdì e del sabato, invertendo le pre-qualifiche con le FP2, disputate questa sera su asfalto bagnato.

Il pilota romano del VR46 Racing Team è comunque contento del feeling avuto sull’asciutto e crede di poter far bene sia nelle pre-qualifiche che poi nelle qualifiche e nella gara Sprint.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 GP Qatar MotoGP 2024

“La giornata ha subito un cambio di programma, la pioggia ha complicato le cose, ma sono comunque contento del feeling alla guida sull’asciutto. Siamo stati abbastanza veloci e sono positivo per la sessione di domani mattina. Svegliamoci con il piede giusto, la Q2 è l’obiettivo e poi le prime due file in griglia, cruciali per la gara. Sono sicuro che oltre il meteo, domani, con la Moto3 e Moto2 in pista, anche le condizioni del tracciato saranno migliori.”

