MotoGP | GP Qatar Day 1, Bastianini: “Feeling migliore sull’asciutto”

GP Qatar MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio del Qatar (gara inaugurale della MotoGP 2024, ndr) al settimo posto.

Il #23 della Ducati ha fatto segnare il crono di 1:52.950, a 0.326s dalla vetta occupata da Jorge Martin. Nel turno serale disputato con la pioggia, ha ottenuto la stessa posizione.

Un turno non valevole per l’accesso diretto in Q2, visto che la pioggia ha cambiato i piani, invertendo le FP2 di domani mattina con le pre-qualifiche, per un sabato che si annuncia infuocato.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Qatar MotoGP 2024

“Sia sull’asciutto che sul bagnato ho avuto un buon feeling, forse meglio sull’asciutto. Ho fatto due settimi posti ma sono contento. Questa mattina abbiamo fatto un bel lavoro ed abbiamo tenuto un nel ritmo. Non sono stato ‘esplosivo’ come altri ma credo che siamo andati bene. Domani sarà una giornata intensa, come in passato ma si è aggiunta anche la Sprint. Arriveremo un pò più stanchi ma credo sia stata presa la decisione giusta, sarebbe stato pericoloso oggi giocarsi l’accesso in Q2 sul bagnato. Siamo abbastanza pronti, abbiamo fatto una piccola modifica rispetto ai test, ma domani avremo poco tempo per verificarlo.”

4.6/5 - (41 votes)