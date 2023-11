MotoGP | Gp Qatar Day 1, Alex Marquez: “Le bandiere gialle purtroppo ci hanno condannato”

MotoGP GP Qatar Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, con il dodicesimo tempo.

Le bandiere gialle a fine practice lasciano Alex Marquez fuori dalla Q2. Lo spagnolo, che ha lavorato tanto sul setup della moto, sarà costretto alle Q1 domani ma le sensazioni del pomeriggio lasciano ben sperare.

Dichiarazioni Alex Marquez Gp Qatar Day 1 MotoGP 2023

“Le bandiere gialle purtroppo ci hanno condannato…in più all’ultima curva dove ci arrivi dopo aver dato il massimo tutto il giro. Avremmo potuto stare tranquillamente in Q2, probabilmente girando in 52.9, ma le bandiere a volte aiutano e a volte no…La pista è cambiata tanto dalla mattina al pomeriggio, abbiamo lavorato sul set up e sono abbastanza soddisfatto. Domani l’obiettivo è centrare la Q2”.