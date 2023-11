MotoGP | Gp Qatar, la caduta di Zarco nelle pre-qualifiche di Lusail [VIDEO]

MotoGP GP Qatar Zarco – Vi riportiamo la caduta di Johann Zarco nella pre-qualifica valida per il Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Nel tentativo di affrontare curva 16, il francese ha perso l’anteriore della propria Ducati, finendo dapprima sull’asfalto esterno del tracciato e successivamente nella ghiaia.

Nessuna conseguenza per lui, fortunatamente, nonostante la grande velocità di “impatto” a terra. Zarco, ricordiamo, ha chiuso la sessione odierna con il 16° crono. vAppuntamento a domani per le terze libere, le quali anticiperanno non solo le qualifiche, ma anche la gara Sprint da 100 km che assegnerà i primi punti del fine settimana.