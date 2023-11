MotoGP | Gp Qatar Day 1, Aleix Espargarò: “Sono soddisfatto di questo inizio”

MotoGP Qatar Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, con il quinto tempo.

Espargarò ha sottolineato la necessità di analizzare attentamente i dati raccolti per comprendere le ragioni del successo della RS-GP in determinate condizioni e, allo stesso tempo, identificare e migliorare i punti deboli. In particolare, ha discusso dell’evoluzione dell’asfalto durante la giornata e della sfida ancora aperta nella scelta delle gomme. Mentre riconosce i progressi, Espargarò è consapevole che il cammino è lungo e richiederà un impegno costante. La sua determinazione traspare nell’atteggiamento focalizzato sulla continua ricerca di perfezione e miglioramento.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Day 1 GP Qatar MotoGP 2023

“Sono ovviamente soddisfatto di questo inizio. È solo venerdì, lo diciamo sempre: c’è ancora tanto da fare ma, soprattutto, dobbiamo analizzare i dati per capire come mai la RS-GP funziona tanto bene in certe condizioni. Ci servirà per migliorare i nostri punti deboli, essenziale se vogliamo lottare per un campionato. Il nuovo asfalto è andato migliorando, nella prima sessione era molto sporco e probabilmente proprio uscire dalla linea ideale ha causato la mia caduta. Resta un punto interrogativo sulla scelta delle gomme, domani dovremo continuare a lavorarci”.

