MotoGP | Gp Qatar Day 1, Vinales: “Giornata interessante”

MotoGP Gp Qatar Aprilia Racing – Maverick Vinales ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, con il 13esimotempo.

Lo spagnolo dell’Aprila ha sfruttato la prima giornata di libere per cercare il giusto set-up della moto. L’arrivo della pioggia nel pomeriggio ha scombussolato però i piani del #12.

Dichiarazioni Maverick Vinales Day 1 Gp Qatar MotoGP 2024

“È stata una giornata interessante perché è sempre importante confrontare diverse condizioni della pista. Le sensazioni sull’asciutto erano ottime, in linea con quello che avevamo già provato durante i test. Ho confrontato diversi set-up in entrambi le moto e abbiamo confermato le buone sensazioni. Anche se l’agenda di domani è cambiata e sarà una giornata intensa, le sensazioni e la voglia di fare bene qui non cambiano”.

