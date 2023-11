MotoGP | Gp Qatar Day 1, Bezzecchi: “Ho fatto molta fatica”

MotoGP GP Qatar Lusail Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, con il 15esimo tempo.

Divario significativo per Marco che domani sarà costretto alla Q1 (03.40 pm local time ndr). Non riesce ad andare oltre un miglior tempo di 1’53.704 ed insegue con un gap di otto decimi.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi GP Qatar Lusail MotoGP 2023

“Stamattina ho fatto molta fatica, mentre oggi pomeriggio ho fatto un buono step in avanti. Peccato per il mio giro veloce, sarebbe stato sufficiente per la Top10, ma ho trovato le bandiere gialle nell’ultimo settore. Il mio secondo giro veloce non era male, ma troppo più lento per valere la qualificazione. Peccato, domani cercheremo di lavorare nelle ultime libere per poi dare il massimo in qualifica. Con l’usura delle gomme sono un po’ in difficoltà, ma credo che tutti siano nella stessa situazione. Torniamo sui dati per essere competitivi nella Sprint.”

