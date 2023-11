MotoGP | Gp Qatar Day 1, Marc Marquez: “Ho sfruttato la scia di Bagnaia”

GP Qatar MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez è riuscito a centrare l’accesso diretto in Q2 nel Gran Premio del Qatar, 19esima tappa della MotoGP 2023.

L’otto volte iridato si è visto cancellare il suo giro veloce a causa delle bandiere gialle, ma fortunatamente il suo tempo precedente di 1’53.323 è stato sufficiente per farlo rimanere nella top ten. Ecco cosa ha detto l’otto volte iridato, prossimo pilota Ducati Gresini.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Qatar MotoGP 2023

“È stata una giornata migliore di quella che ci aspettavamo quando siamo arrivati qui. Essere nella top ten ed entrare subito in Q2 è davvero una buona notizia per noi. Sono riuscito a trovare un buon tempo sul giro dietro a Pecco perché è così che dobbiamo fare. Domani cercheremo di mantenere questa posizione e capire come evolverà la pista prima e durante la Sprint. Dobbiamo valutare quale sarà la gomma migliore per il time-attack e continuare ad adattarci ai cambiamenti della pista. Per il momento possiamo accontentarci di quello che abbiamo fatto.”

