MotoGP | Gp Qatar Day 1, Marini: “Abbiamo centrato il nostro target”

MotoGP GP Qatar Lusail Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, con il sesto tempo.

In una classifica davvero corta, Luca è subito a suo agio in sella alla Ducati Desmosedici GP e firma un buon 1’53.094, crono sul giro che vale un ritardo di soli due decimi dai più forti (R. Fernandez, 1’52.843 ndr).

Dichiarazioni Luca Marini GP Qatar Day 1 Lusail MotoGP 2023

“Abbiamo centrato il nostro target, non era scontato oggi perché avevamo davvero tante gomme da provare ed era importante prendere subito la giusta strada. Sono soddisfatto, credo di aver capito in che direzione andare anche se domani dovrò lavorare per trovare un miglior compromesso sull’usura della gomma davanti. Sarà importante non stressare la mescola ed essere delicato alla guida soprattutto sul lato destro. Nelle libere proveremo ancora qualcosa, poi con le temperature più alte, la dura davanti sembra essere la miglior soluzione. Per la sessione notturna invece la soft, che generalmente ha molti limiti, è forse da preferire. Sistemiamo gli ultimi dettagli e diamo il massimo in qualifica e per avvicinare il podio.”

