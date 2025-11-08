MotoGP

MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, vince Alex Marquez: gli highlights [VIDEO]

Sul "podio" della Sprint un grande Pedro Acosta e Marco Bezzecchi

di Alessio Brunori8 Novembre, 2025
MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, vince Alex Marquez: gli highlights [VIDEO]MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, vince Alex Marquez: gli highlights [VIDEO]

Highlights Sprint Race GP Portogallo – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti della Sprint Race del Gran Premio del Portogallo.

A vincere Alex Marquez (Ducati GP 24 Gresini Racing), insidiato sino alla bandiera a scacchi da Pedro Acosta (KTM Factory). Terzo al traguardo Marco Bezzecchi (Aprilia Factory).

Buon quarto posto per Fabio Quartararo (Yamaha Factory), che ha preceduto Fabio Di Giannantonio (Ducati GP 25 VR46 Racing Team) e Fermin Aldeguer (Ducati GP 24 Gresini Racing). Solamente ottavo Pecco Bagnaia, che si era qualificato con il quarto tempo.


Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Moto2 | Gp Portogallo: Moreira in pole, Vietti è nonoMoto2 | Gp Portogallo: Moreira in pole, Vietti è nono
Moto2

Moto2 | Gp Portogallo: Moreira in pole, Vietti è nono

Settima pole stagionale per il brasiliano dell'Italtrans Racing Team, solo ottavo il suo rivale Manuel Gonzalez
Moto2 Gp Portogallo Portimao Qualifiche – Importantissima pole position per Diogo Moreira a Portimao, teatro del Gran Premio del Portogallo

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-portogallo-portimao-pre-qualifiche-2025-00052motogp-gp-portogallo-portimao-pre-qualifiche-2025-00021motogp-gp-portogallo-portimao-pre-qualifiche-2025-00053motogp-gp-portogallo-portimao-pre-qualifiche-2025-00083motogp-gp-portogallo-portimao-pre-qualifiche-2025-00011motogp-gp-portogallo-portimao-pre-qualifiche-2025-00031motogp-gp-portogallo-portimao-pre-qualifiche-2025-00093motogp-gp-portogallo-portimao-pre-qualifiche-2025-00057motogp-gp-portogallo-portimao-pre-qualifiche-2025-00037motogp-gp-portogallo-portimao-pre-qualifiche-2025-00009motogp-gp-portogallo-portimao-pre-qualifiche-2025-00047motogp-gp-portogallo-portimao-pre-qualifiche-2025-00072

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news