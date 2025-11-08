MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, vince Alex Marquez: gli highlights [VIDEO]
Sul "podio" della Sprint un grande Pedro Acosta e Marco Bezzecchi
di Alessio Brunori8 Novembre, 2025
Highlights Sprint Race GP Portogallo – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti della Sprint Race del Gran Premio del Portogallo.
A vincere Alex Marquez (Ducati GP 24 Gresini Racing), insidiato sino alla bandiera a scacchi da Pedro Acosta (KTM Factory). Terzo al traguardo Marco Bezzecchi (Aprilia Factory).
Buon quarto posto per Fabio Quartararo (Yamaha Factory), che ha preceduto Fabio Di Giannantonio (Ducati GP 25 VR46 Racing Team) e Fermin Aldeguer (Ducati GP 24 Gresini Racing). Solamente ottavo Pecco Bagnaia, che si era qualificato con il quarto tempo.
