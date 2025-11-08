MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, Marini: “Giornata davvero frustrante”

GP Portogallo Portimao Castrol Honda MotoGP 2025 – Weekend sin qui complicato quello di Luca Marini sul circuito di Portimao, dove il pilota della Honda ha concluso la Sprint Race in dodicesima posizione, al termine di una giornata segnata da difficoltà tecniche e mancanza di ritmo.

L’esclusione dalla Q2 ha pesato sull’intero sabato del pilota pesarese, costretto a rincorrere sin dalle prime battute. Nonostante una partenza brillante che gli ha permesso di restare agganciato a Johann Zarco nelle fasi iniziali, Marini ha dovuto fare i conti con un feeling ancora lontano dall’ideale e con un asfalto meno gommato del previsto.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Portogallo Portimao Honda Castrol MotoGP 2025

“Una giornata davvero frustrante, il mancato accesso alla Q2 ha compromesso la nostra gara, ma ci manca anche qualcosa nel ritmo complessivo. Ho avuto un momento difficile alla Curva 5 in un giro, dove ho perso un po’ di terreno, ma onestamente è un weekend più complicato del previsto. Sono riuscito a restare con Zarco nella Sprint dopo una partenza davvero buona. Dobbiamo cercare di migliorare il grip; la pista è un po’ più verde. Stiamo imparando e raccogliendo informazioni per il prossimo anno, è importante continuare a fare progressi.”

