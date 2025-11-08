MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, Alex Marquez: “Le lotte sono belle quando le vinci”

GP Portogallo Portimao Gresini Racing 2025 – Alex Marquez ha messo in scena una prestazione da manuale nella Sprint Race di Portimao, riscattando con classe l’errore commesso in qualifica.

Il pilota del Team Gresini ha saputo interpretare al meglio le dinamiche della gara, costruendo il successo con intelligenza tattica e una gestione impeccabile delle gomme.

Dopo una partenza prudente, ha atteso il momento giusto per affondare il colpo, sfruttando al massimo il potenziale della sua Ducati nelle fasi decisive. Nonostante un feeling non perfetto e qualche difficoltà nelle curve lente, ha dimostrato lucidità e consapevolezza. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport il #73 della Ducati.

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race GP Portogallo Portimao MotoGP 2025

“Le lotte sono belle quando le vinci! Oggi è stato bello, dopo l’errore in qualifica il meglio che puoi fare è fare una gara così per dimenticare. Sono contento, gara intelligente, ho aspettato il mio momento, sapevo di averne di più all’ultima curva e ho sfruttato il mio momento. Mi aspettavo un calo della gomma, ieri ho lavorato meno con la soft, Acosta e Marco erano più pronti di noi. Quando ero terzo, mi sono detto di aspettare il calo degli altri e ho gestito meglio. Non volevo la lotta, volevo stare davanti ma avevo qualche problema, il feeling non era al massimo, dobbiamo migliorare in tanti punti, soprattutto fermare la moto nelle curve lente.”

Foto: Michelin

