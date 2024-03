MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, Rins: “Non so perché sono caduto”

GP Portogallo MotoGP 2024 Yamaha – Alex Rins non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024.

Nonostante un inizio promettente, la gara di Rins è stata bruscamente interrotta dopo soli due giri a causa dell’incidente. Il pilota spagnolo ha ammesso la sua confusione di fronte alla mancanza di segnali di allarme o anomalie nei dati prima dell’incidente, sottolineando la necessità di un’ulteriore analisi per comprendere appieno le cause della caduta. Nonostante l’evento sfortunato, Rins ha mostrato determinazione nel proseguire con il suo impegno e concentrarsi sulle opportunità che la gara principale può offrire. Con una mentalità resiliente e un occhio attento alla performance, Rins è pronto a rimettersi in pista e affrontare la sfida del giorno successivo con rinnovata determinazione.

Dichiarazioni Alex Rins GP Portogallo MotoGP 2024

“Onestamente non so perché sono caduto. Non ho ricevuto alcun segnale di allarme durante questo fine settimana in quella curva, abbiamo controllato i dati e non ho fatto nulla di strano. Quindi, sicuramente, analizzeremo ulteriormente la cosa, perché non capiamo cosa sia successo esattamente. Ma comunque abbiamo fatto un ottimo inizio. Sicuramente è stato un vero peccato che il nostro Sprint sia terminato dopo il secondo giro, ma stiamo lavorando. Sto andando alla grande, quindi vediamo cosa possiamo fare domani.”

