MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, Acosta: “Giornata super bella”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024,in settima posizione.

Nonostante la mancanza di esperienza pregressa in MotoGP, Acosta ha dimostrato una competitività sorprendente, riflettendo sul duro lavoro del team nel prepararlo per la sfida. Pur affrontando alcune difficoltà nel corso della Sprint Race, il giovane pilota spagnolo ha rivelato una crescita impressionante nel ritmo e nella gestione della moto, culminando in un risultato finale positivo. Con una nota di ottimismo, Acosta ha sottolineato l’importanza della collaborazione con il team e il continuo impegno nel perseguire il successo.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Portogallo MotoGP 2024

“Giornata super bella! Abbiamo migliorato molto rispetto a venerdì, abbiamo fatto buoni passi in avanti sulla moto e su come mi sento e guido in generale. È stato difficile partire da zero dato che è il primo GP in cui non avevo precedenti esperienze in MotoGP, ma siamo stati competitivi tutto il giorno, nello Sprint siamo stati un po’ lenti all’inizio perché ho perso parecchio tempo nei primi giri, ma poi stavo guidando ad una grande velocità e alla fine il risultato è stato davvero ottimo. positivo. Stiamo facendo un ottimo lavoro con la squadra, continuiamo a lavorare”.