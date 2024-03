MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, Quartararo: “Mi aspettavo una gara così”

GP Portogallo MotoGP 2024 Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, in nona posizione.

Quartararo ha spiegato la scelta di utilizzare la gomma media al posteriore, citando problemi di feeling con la morbida e la necessità di gestire il degrado della gomma in una gara così breve. Nonostante le difficoltà iniziali, il pilota francese ha mostrato un buon ritmo in gara, dimostrando la capacità di adattarsi alle condizioni e di trarre conclusioni utili per le gare future. Quartararo ha espresso fiducia nella scelta delle gomme per la gara principale, evidenziando il progresso complessivo del team nel corso della stagione. Nonostante ci sia ancora lavoro da fare, Quartararo rimane ottimista riguardo alle prospettive di miglioramento e spera di conseguire un risultato positivo nella gara principale.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Portogallo MotoGP 2024

“Fondamentalmente mi aspettavo che la Sprint di oggi si svolgesse in questo modo. Eravamo sulla media posteriore perché avevamo un pessimo feeling con la morbida. Il calo della gomma posteriore morbida è piuttosto notevole, quindi oggi ho preferito correre con la media e soffrire un po’ nei primi giri – perché scaldare quella gomma è piuttosto difficile – prima di aumentare il ritmo. È stato uno sprint piuttosto buono per me. Penso che sia passato un po’ di tempo dall’ultima volta che sono arrivato a 8 secondi dalla testa in uno Sprint, soprattutto con una gomma diversa. È stato bellissimo vedere la differenza con le altre moto: questa per noi è un’ottima informazione. Stiamo acquisendo esperienza e conosciamo già la scelta delle gomme per domani: dura all’anteriore, media al posteriore. Mi sento abbastanza bene. Speriamo di poter fare una bella gara domani. Penso che il nostro ritmo non sia poi così male con la media. Non si sente un grande miglioramento in soli due GP, ma se confrontiamo il nostro modo di lavorare con il primo test in Malesia, stiamo migliorando. Ma c’è ancora molto lavoro da fare per tornare dove vogliamo essere.”

4.6/5 - (41 votes)