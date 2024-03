MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, Mir: “E’ andata abbastanza bene”

MotoGP GP Portogallo Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, in 14esima posizione.

Nonostante le difficoltà incontrate durante le prove del mattino, Mir ha mostrato determinazione nel migliorare le prestazioni, evidenziando il duro lavoro del team nel processo di apprendimento con una moto ancora nuova. Nonostante una partenza dalle retrovie, Mir ha evidenziato una prestazione in gara solida e un notevole miglioramento nel passo, dimostrando la resilienza del team e la capacità di adattamento alle circostanze. Con un aumento significativo nel ritmo di gara, Mir e il suo team possono essere fieri dei risultati ottenuti e guardare avanti con fiducia verso le sfide future.

Dichiarazioni Joan Mir GP Portogallo Honda Repsol MotoGP 2024

“La nostra gara è andata abbastanza bene alla fine dopo che abbiamo preso un grosso rischio con il setup. È ancora una moto nuova e stiamo imparando cose ad ogni uscita. Al mattino non siamo riusciti a fare il passo avanti di cui avevamo bisogno e quindi abbiamo sofferto in qualifica. In gara il mio passo era vicino a quello dei primi dieci ma partire così indietro ti limita. Dobbiamo essere contenti del passo avanti fatto in gara perché siamo riusciti a migliorare di un secondo il nostro passo gara”.

