MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, Marini: “Adesso è il momento di analizzare i dati e verificare”

MotoGP GP Portogallo Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, in 18esima posizione.

Marini ha rivelato di aver adottato un assetto diverso sulla sua moto per comprendere meglio il suo comportamento durante i 12 giri, sottolineando l’importanza di sfruttare al meglio queste opportunità per affinare le prestazioni. Pur riconoscendo i sacrifici fatti in alcune aree, Marini ha evidenziato i benefici ottenuti in uscita di curva, indicando una direzione promettente per il miglioramento complessivo.

Dichiarazioni Luca Marini GP Portogallo Honda Repsol MotoGP 2024

“Oggi sono arrivato allo Sprint con un assetto diverso che abbiamo voluto provare nei 12 giri della gara breve per capire il comportamento della moto. Penso che questo ci abbia aiutato a trovare qualcosa in uscita di curva, ma abbiamo sacrificato un po’ in altre aree. Per noi la Sprint è una buona occasione per provare le cose. Adesso è il momento di analizzare i dati e verificare anche cosa hanno fatto Joan e il suo team per migliorare complessivamente. Domani avremo ancora il warm up per provare alcune cose e continuare a migliorare”.

