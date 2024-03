MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, Di Giannantonio: “Un vero peccato la caduta”

MotoGP GP Portogallo Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024.

Caduto invece Fabio che scattava dalla 14esima casella della griglia. Dopo un buono start, impone un buon ritmo e recupera fino al 12esimo posto prima di essere vittima di una caduta e al conseguente ritiro.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Portogallo MotoGP 2024

“Un vero peccato la caduta, oggi abbiamo davvero fatto fatica. Mi aspettavo uno step in avanti da ieri, invece perdo molto in uscita soprattutto alla cinque e nell’ultimo settore. Dobbiamo capire il motivo e continuare a lavorare. Tra le note positive invece, ho avuto un ottimo scatto al via, forse una delle mie migliori partenze. Stavo recuperando, ma ho commesso un errore alla curva 11, non ho inserito bene la marcia e sono scivolato. Mi dispiace molto per la squadra, spero di fare una gara migliore domani.

