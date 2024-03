MotoGP | GP Portogallo Gara, Quartararo: “Mi aspettavo di finire un po’ più vicino ai primi”

GP Portogallo MotoGP 2024 Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso il Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, in settima posizione.

Nonostante le aspettative di finire un po’ più vicino ai primi, Quartararo ha accettato la posizione raggiunta con serenità, evidenziando l’importanza dei dati raccolti per trarre insegnamenti utili. Guardando al futuro, il pilota francese ha espresso la speranza di poter fare progressi significativi, nonostante le previsioni meteorologiche incerte per il giorno seguente. Con un programma di test in vista e una lista di elementi da valutare, Quartararo si dice entusiasta delle possibilità di miglioramento, anche se riconosce che il percorso verso il successo richiederà pazienza e determinazione.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Portogallo MotoGP 2024

“Dopo lo Sprint di ieri, oggi mi aspettavo di finire un po’ più vicino ai primi, ma in termini di posizione me lo aspettavo. Abbiamo dei buoni dati da analizzare e speriamo di poter fare qualche passo avanti. Sembra che il tempo domani sarà piuttosto brutto, ma speriamo di avere una buona giornata per provare alcune cose. A quanto pare abbiamo molti elementi da testare, quindi sarà fantastico. Speriamo che il meteo ci permetta di testarli. Abbiamo tante piccole cose che dobbiamo migliorare passo dopo passo. Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo avere pazienza.”

