MotoGP | GP Portogallo Gara, Rins: “Dobbiamo lavorare un po’ di più per conto nostro”

GP Portogallo MotoGP 2024 Yamaha – Alex Rins ha chiuso il Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, in tredicesima posizione.

Nonostante la soddisfazione per aver segnato i primi punti con Yamaha, Rins ha ammesso che non sono stati sufficienti per le sue aspettative personali. Il pilota spagnolo ha riconosciuto le difficoltà incontrate durante le prime due gare della stagione, evidenziando la necessità di un maggiore impegno nel lavoro di squadra per migliorare le prestazioni. Dopo aver identificato problemi simili a quelli riscontrati in Qatar, Rins ha indicato la priorità di concentrarsi sul set-up della moto nel prossimo test privato, anziché sulle nuove parti. Nonostante le sfide iniziali, Rins si è mostrato determinato nel comprendere meglio la sua nuova moto e adattarsi alle sue esigenze, evidenziando una volontà di crescita e adattamento che promette di portare risultati positivi nel corso della stagione.

Dichiarazioni Alex Rins GP Portogallo MotoGP 2024

“Questi sono i miei primi punti Yamaha, ma forse non ci sono bastati. Ma la seconda Gara è finita: è stata dura. Queste due gare, Qatar e Portimao, non sono andate come mi aspettavo. Dobbiamo lavorare un po’ di più per conto nostro. Dopo questa gara, ho capito che dovevo fare qualcosa di diverso sulla moto perché oggi ho avuto problemi simili a quelli che ho avuto in Qatar. Ho faticato molto con l’anteriore. Domani, quando avremo un test privato qui, forse dovremo concentrarci più sul set-up che sulle nuove parti. È solo la nostra seconda gara e dobbiamo abituarci alla moto e capirla.”

