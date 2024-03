MotoGP | GP Portogallo, contatto con Marc Marquez, Bagnaia: “Ci mancava penalizzassero me”

GP Portogallo MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia dovrà archiviare presto il Gran Premio del Portogallo, seconda tappa della MotoGP 2024.

Ieri nella Sprint Race un errore a quattro giri dalla fine lo aveva portato dalla prima alla quarta posizione, mentre nella gara “lunga” della domenica a tre giri dal termine si è toccato con Marc Marquez ed entrambi sono finiti a terra.

Convocati poi in direzione gara, hanno espresso il loro parere e anche se non è ancora ufficiale sembrerebbe che l’incidente sia stato classificato come “di gara”. Ecco cosa ha detto a tal proposito ai microfoni di Sky Sport il #1 della Ducati.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Contatto con Marc Marquez GP Portogallo MotoGP 2024

“Non ci sarà nessuna penalità e mi aspettavo questo. Ci sono situazioni e situazioni e su questa si poteva fare poco, ci mancava che penalizzassero me. Sono partito bene ma poi ho scelto la linea sbagliata alla curva tre. Ho chiuso la traiettoria quando invece dodevo essere esterno. Volevo passare Enea (Bastianini) che sembrava in difficoltà, poi ho iniziato ad accusare mancanza di grip al posteriore e non sono più riuscito a spingere, non eravamo a posto. Evidentemente non abbiamo trovato la soluzione ai nostri problemi, peccato, guardiamo alla prossima. C’era tutto il potenziale ma non siamo riusciti a capitalizzare nulla. Sono molto deluso, un conto è cadere per colpa tua, ma in questo caso abbiano lavorato al massimo, ma c’è mancato qualcosa in gara e non me lo aspettavo. Facevo fatica non ero veloce come avrei voluto.”

