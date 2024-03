MotoGP | Gp Portogallo Gara: domina Martin, cadono Bagnaia e Marquez, Bastianini e Acosta a podio

MotoGP Gp Portogallo Gara – Jorge Martin ha vinto il Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento della MotoGP 2024 corso sul circuito di Portimao.

Il pilota spagnolo del Pramac Racing ha preso subito il comando della gara e non l’ha più lasciato sino alla bandiera a scacchi, dopo aver rintuzzato attacchi a distanza del vincitore della Sprint Race Maverick Vinales (Aprilia) e del pole-man Enea Bastianini (Ducati). Per Martin si tratta della sesta vittoria in una gara “lunga” della MotoGP, sedicesima in carriera.

A podio dopo un finale thrilling Enea Bastianini e uno straordinario Pedro Acosta, rookie di categoria, che con la KTM del Team GASGAS Tech3 ha corso una gara avvincente con sorpassi senza timori reverenziali su Brad Binder, Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

A tre giri dalla fine il primo colpo di scena, Marc Marquez attacca Pecco Bagnaia, la lotta è per la quinta posizione, il #1 non ci sta e risponde, i due si toccano e finiscono a terra. Sembrerebbe un incidente di gara, che sarà comunque sotto investigazione.

Successivamente l’ultimo colpo di scena, all’uscita dell’ultima curva all’inizio dell’ultimo giro Vinales, fino ad allora splendido secondo, ha un problema al cambio della sua Aprilia e successivamente cade alla prima curva.

Quarto al traguardo è quindi Brad Binder che con la KTM ha preceduto il team-mate Jack Miller e Marco Bezzecchi (Ducati VR46 Racing Team). Raccoglie punti pesanti Fabio Quartararo, settimo con la Yamaha e davanti alle Aprilia di Aleix Espargarò e Miguel Oliveira (Trackhouse). Decimo al traguardo Fabio di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team).

A punti anche Augusto Fernandez (KTM Team GASGAS Tech3), Joan Mir (miglior pilota Honda, ndr), Alex Rins (Yamaha), Takaaki Nakagami (Honda LCR) e Johann Zarco (Honda LCR).

Marc Marquez una volta risalito in sella ha chiuso 16esimo, davanti a Luca Marini (Honda HRC) e Franco Morbidelli (Ducati Pramac, caduto ad inizio gara e poi risalito in sella). Caduti senza conseguenza anche Alex Marquez (Ducati Gresini) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse).

In Campionato Martin guida con 60 punti, 18 in più di Brad Binder, 21 in più di Enea Bastianini e 23 in più di Pecco Bagnaia.

4.5/5 - (6 votes)