MotoGP | GP Portimao, contatto Bagnaia-Marquez: il video dell’incidente

MotoGP GP Portimao – Uno dei colpi di scena più clamorosi del Gran Premio del Portogallo, vinto da Jorge Martin davanti ad Enea Bastianini e Pedro Acosta (clicca qui per il report) è stato sicuramente l’incidente tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez (attualmente sotto investigazione, ndr). L’episodio è avvenuto al 23esimo passaggio: lo spagnolo sorpassa Bagnaia ma va largo, a quel punto l’italiano ritenta il sorpasso ma c’è un contatto ed entrambi cadono. Fortunatamente nessuna conseguenza per i piloti, Marquez ha ripreso la gara e ha concluso sedicesimo ed è andato al Centro Medico per dei controlli al fianco.

Vi terremo aggiornati sulla decisione del FIM Steward Panel.